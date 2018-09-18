В Лос-Анджелесе прошла церемония «Эмми»: «Игра престолов» выиграл главный приз

CA-NEWS (CA) - Академия телевизионных искусств и наук США назвала имена основных победителей премии «Эмми» в 2018 году. Церемония награждения, трансляцию которой вел NBC, прошла в Лос-Анджелесе.

За победу в номинации «Лучший драматический сериал» — самой престижной в телевизионной «Эмми» — также боролись сериалы «Американцы», «Корона», «Очень странные дела», «Мир Дикого Запада», «Рассказ служанки» и «Это мы». Победу получила «Игра престолов», созданная каналом HBO.

Седьмому сезону «Игры престолов» удалось опередить главного конкурента — обладателя премии за прошлый год «Рассказ служанки», который показывается на канале Hulu.

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Питер Динклэйдж, который исполняет в «Игре престолов» роль Тириона Ланнистера, получил «Эмми» за лучшую роль второго плана в драматическом сериале. Лучшей актрисой драматического сериала второго плана назвали Тэнди Ньютон, сыгравшую в «Мире Дикого Запада».

Лучшим актером драматического сериала был признан Мэттью Риз за его работу в «Американцах», а лучшей актрисой — Клер Фой за роль в «Короне».

«Эмми» за лучший комедийный сериал получила «Удивительная миссис Мейзел». Лучшими актерами комедийного сериала признали Рэйчел Броснахэн за работу в «Удивительной миссис Мейзел» и Билла Хейдера за роль в «Барри». Лучшим актером минисериала или телефильма признали Дарренна Крисса за роль в «Американской истории преступлений».

Лучшим актером признали Мэтью Риза, который сыграл советского нелегала в заключительном сезоне сериала «Американцы», который показывался на канале FX.

Программа Saturday Night Live получила награду «Эмми» в 72-й раз, что является рекордом для этой награды.

Приз за короткий сериал получило «Убийство Джанни Версаче». Награды удостоился и сыгравший убийцу итальянского дизайнера Дэррен Крисс.