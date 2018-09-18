Душанбе и китайский Циндао стали городами-побратимами

- Таджикистан, политика
- 12:39, 18 сентября 2018
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CA-NEWS (TJ) - Декларация об объявлении городами-побратимами китайского Циндао с Душанбе подписан 18 сентября в столице Таджикистана.
Мэр города Циндао Мэн Фаньли утром 18 сентября прилетел в Душанбе и провел встречу с мэром столицы Таджикистана Рустамом Эмомали. По итогам встречи мэров была подписана декларация об объявлении Циндао и Душанбе городами-побратимами, сообщили «Азия-Плюс» в мэрии Душанбе.
На встрече также были обсуждены вопросы привлечения инвестиций из Циндао для развития экономики Душанбе.
В этой связи, мэры обсудили вопросы проведения бизнес-форумов.
Города-побратимы, или породнённые города — города, между которыми установлены постоянные дружественные связи для взаимного ознакомления с жизнью, историей и культурой.
Сотрудничество городов выражается в обмене делегациями, художественными и спортивными коллективами, выставками, литературой, кинофильмами, фотоматериалами о жизни городов и информацией об опыте ведения городского хозяйства.