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  18 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Душанбе и китайский Циндао стали городами-побратимами

CA-NEWS (TJ) - Декларация об объявлении городами-побратимами китайского Циндао с Душанбе подписан 18 сентября в столице Таджикистана.

Мэр города Циндао Мэн Фаньли утром 18 сентября прилетел в Душанбе и провел встречу с мэром столицы Таджикистана Рустамом Эмомали. По итогам встречи мэров была подписана декларация об объявлении Циндао и Душанбе городами-побратимами, сообщили «Азия-Плюс» в мэрии Душанбе.

На встрече также были обсуждены вопросы привлечения инвестиций из Циндао для развития экономики Душанбе.

В этой связи, мэры обсудили вопросы проведения бизнес-форумов.

Города-побратимы, или породнённые города — города, между которыми установлены постоянные дружественные связи для взаимного ознакомления с жизнью, историей и культурой.

Сотрудничество городов выражается в обмене делегациями, художественными и спортивными коллективами, выставками, литературой, кинофильмами, фотоматериалами о жизни городов и информацией об опыте ведения городского хозяйства.


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