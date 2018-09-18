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  18 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В септике общественной бани в Костанае утонул первоклассник

CA-NEWS (KZ) - В септике общественной бани в селе Тимирязеао Житикаринского района Костанайской области утонул ученик 1 класса.

По данным пресс-службы Департамента по чрезвычайным ситуациям региона, 17 сентября школьник, 2011 года рождения, вышел из дома поиграть и не вернулся. 18 сентября тело ребенка из канализации достали спасатели.

Несчастный случай произошел из-за халатности и недосмотра со стороны родителей, отметили в ДЧС.

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