В септике общественной бани в Костанае утонул первоклассник

CA-NEWS (KZ) - В септике общественной бани в селе Тимирязеао Житикаринского района Костанайской области утонул ученик 1 класса.

По данным пресс-службы Департамента по чрезвычайным ситуациям региона, 17 сентября школьник, 2011 года рождения, вышел из дома поиграть и не вернулся. 18 сентября тело ребенка из канализации достали спасатели.

Несчастный случай произошел из-за халатности и недосмотра со стороны родителей, отметили в ДЧС.