Президент Туркменистана встретился с руководителями бизнес-компаний

- Туркменистан, политика
- 12:55, 18 сентября 2018
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CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял президента компании «Kawasaki Heavy Industries Ltd.» по энергетической системе и производственным разработкам Тацуя Ватанабэ, сообщает пресс-служба главы государства.
Бердымухамедов также принял исполнительного вице-президента компании «Mitsubishi Corporation» Хироши Сакума и президента, главного исполнительного директора компании «Mitsubishi Heavy Industries Engineering, Ltd.» Шигехиса Кобаяши, а также председателя правления группы компаний «Çalik Holding» Ахмета Чалыка.
Глава Туркменистана отметил, что в стратегии коренного реформирования национальной экономики огромное значение придаётся расширению международного сотрудничества, а также внедрению инновационных технологий, привлечению лучшего зарубежного опыта.
Реализация масштабного проекта строительства завода, в котором принимали активное участие давние партнёры – консорциум японской компании «Mitsubishi Corporation» и турецкой «Gap Inşaat Yatirim ve Diş Ticaret A.Ş», станет очередным важным шагом в наращивании мощностей одной из стратегических отраслей народнохозяйственного комплекса – отечественной промышленности, сказал президент.
Комплексная модернизация и диверсификация национальной экономики, где ставка делается на привлечение лучшего мирового опыта и передовых технологий, открывают широкие возможности для плодотворного партнёрства на долгосрочной основе, сказал глава государства.
Президент с удовлетворением констатировал продуктивный характер сотрудничества, установившегося между Туркменистаном и крупнейшей компанией Японии, отметив, что сегодня эти традиционные деловые связи выходят на качественно новый уровень.
В данном контексте состоялся заинтересованный обмен мнениями о перспективах дальнейшей совместной работы с учётом развёрнутых в Туркменистане преобразовательных программ, нацеленных на формирование современной промышленной инфраструктуры и совершенствование социальной сферы.
В свою очередь, руководитель ведущей японской корпорации проинформировал главу Туркменистана о ходе строительства в Ахалском велаяте завода по производству бензина из природного газа.