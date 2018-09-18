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  18 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Туркменистана встретился с руководителями бизнес-компаний

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял президента компании «Kawasaki Heavy Industries Ltd.» по энергетической системе и производственным разработкам Тацуя Ватанабэ, сообщает пресс-служба главы государства.

Бердымухамедов также принял исполнительного вице-президента компании «Mitsubishi Corporation» Хироши Сакума и президента, главного исполнительного директора компании «Mitsubishi Heavy Industries Engineering, Ltd.» Шигехиса Кобаяши, а также председателя правления группы компаний «Çalik Holding» Ахмета Чалыка.

Глава Туркменистана отметил, что в стратегии коренного реформирования национальной экономики огромное значение придаётся расширению международного сотрудничества, а также внедрению инновационных технологий, привлечению лучшего зарубежного опыта.

Реализация масштабного проекта строительства завода, в котором принимали активное участие давние партнёры – консорциум японской компании «Mitsubishi Corporation» и турецкой «Gap Inşaat Yatirim ve Diş Ticaret A.Ş», станет очередным важным шагом в наращивании мощностей одной из стратегических отраслей народнохозяйственного комплекса – отечественной промышленности, сказал президент.

Комплексная модернизация и диверсификация национальной экономики, где ставка делается на привлечение лучшего мирового опыта и передовых технологий, открывают широкие возможности для плодотворного партнёрства на долгосрочной основе, сказал глава государства.

Президент с удовлетворением констатировал продуктивный характер сотрудничества, установившегося между Туркменистаном и крупнейшей компанией Японии, отметив, что сегодня эти традиционные деловые связи выходят на качественно новый уровень.

В данном контексте состоялся заинтересованный обмен мнениями о перспективах дальнейшей совместной работы с учётом развёрнутых в Туркменистане преобразовательных программ, нацеленных на формирование современной промышленной инфраструктуры и совершенствование социальной сферы.

В свою очередь, руководитель ведущей японской корпорации проинформировал главу Туркменистана о ходе строительства в Ахалском велаяте завода по производству бензина из природного газа.

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