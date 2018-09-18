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  18 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Премьер-министр Монголии вылетел в США с рабочим визитом

CA-NEWS (MNG) - 18 сентября премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух вылетел США с официальным визитом по приглашению Белого дома, передает Montsame.

В ходе своего официального визита глава кабмина проведет двусторонние встречи, на которых будут обсуждены вопросы нынешних состояний дружественных отношений и сотрудничества между Монголией и США.

Также будет подписана декларация об утверждении второго компактного договора между правительством Монголии и корпорацией США «Вызовы тысячелетия». В рамках визита премьер-министра запланирован ряд важных мероприятий: встреча с представителями монголов, проживающих в США, выступление на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, встречи с генсекретарем ООН Антониу Гутеррешем, администратором программы развития ООН (ПРООН) Аким Штайнером и участие в годовой встрече международной неправительственной социал-демократической организации социалистический интернационал и др.

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