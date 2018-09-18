В Астане к 2030 году будут жить 2 млн человек

CA-NEWS (KZ) - Правительство Казахстана 18 сентября одобрило план по застройке Астаны на 2019-2023 годы.

По словам акима города Бахыта Султанова, к 2030 году в столице будет жить 2 млн человек, поэтому необходимо осваивать территорию. На данный момент определены пять перспективных зон застройки – аллея Мынжылдык, железнодорожный вокзал «Нурлы жол», проспект Мангелик Ел, западнее проспекта Туран, южнее поселка Тельмана, реновация района улицы Асан Кайгы.

«По прогнозу к 2023 году валовой региональный продукт столицы увеличится на 70% и превысит 10 трлн тенге, это при увеличении ежегодных темпов роста экономики от 4% до 6%. Кроме того, более чем на 37% вырастет количество субъектов малого и среднего бизнеса, превысив отметку в 216 тыс. единиц. Доля малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте к 2023 году вырастет до 57%. Ожидаемые темпы роста экономики и налогооблагаемой базы обеспечат увеличение собственных доходов местного бюджета на 43,7%, до 355 млрд тенге. Ежегодные поступления в республиканский бюджет от города Астаны вырастут на 14% – с 823 млрд тенге в 2018 году до 940 млрд тенге в 2023 году», - сообщил глава города.

Он добавил, что в течение 5 лет в развитие столицы будет вложено порядка 6 трлн тенге частных инвестиций. Таким образом, на тенге госинвестиций будет вложено 4-5 тенге частных.