Аким Астаны рассказал о планах по разгрузке магистралей города

CA-NEWS (KZ) - Аким Астаны Бахыт Султанов на заседании правительства Казахстана 18 сентября рассказал, как магистрали города будут разгружены на 50%.

По его словам, с учетом ежегодного роста уровня автомобилизации на 8-9% до 2023 года планируется построить 121 км дорог, 2 транспортные развязки, 3 моста, путепровод, тоннель и завершить строительство кольцевой дороги. Формирование транспортного каркаса позволит предотвратить вероятность возникновения коллапса на дорогах столицы и на 50% разгрузить основные магистрали города.

Кроме того, к 2020 году в столице будут запущены легкорельсовые трамваи. Линия LRT составит 22,6 километра с 18 станциями. Планируемый пассажиропоток - 146 тыс. человек в сутки.