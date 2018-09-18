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  18 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Бухаре взрыв автобуса унёс жизнь пяти пассажиров

CA-NEWS (UZ) - В Бухарской области взорвался автобус, работавший на сжиженном топливе. В результате взрыва погибли пять человек, сообщает пресс-служба МЧС республики.

По информации Управления по чрезвычайным ситуациям Бухарской области, в 07:45 18 сентября 2018 года произошёл взрыв газового баллона автобуса марки Исузу. В результате происшествия 4 граждан погибли сразу, один скончался в больнице.

По данным издания Uzmetronom, семь человек доставлены в Бухарский областной центр экстренной медицины, девять, получивших незначительные травмы, - в медицинские учреждения Кагана. Причины происшедшего уточняются.

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