После критики президента Таджикистана последовали кадровые перестановки в ГБАО

CA-NEWS (TJ) - После критики президента Таджикистана Эмомали Рахмона касательно ситуации с правопорядком в Хороге назначены двое новых заместителей председателя ГБАО.

В администрации области сообщили Радио Озоди, что вечером 17 сентября глава ГБАО Шодихон Джамшедов представил своих новых замов.

В хукумате ГБАО на условиях конфиденциальности сказали 18 сентября, что на должность первого заместителя председателя области назначен Алишер Мирзонаботов. По его словам, Мирзонаботов с сентября 2017 года до недавнего времени занимал должность заместителя председателя УГКНБ по ГБАО. Кресло первого зампреда области с июля этого года было вакантно, так как предшественник Мирзонаботова Нурали Риоев был избран депутатом.

В ведомстве также сообщили, что занимаемой должности лишился заместитель председателя области Абдулназар Абдулназарзода в связи с переходом на другую работу. Какой пост теперь занимает чиновник – пока неизвестно.

«Председатель области Шодихон Джамшедов во время представления своего первого зама Алишера Мирзонаботова отметил, что назначение согласовано с президентом страны», - добавили в ведомстве.

Ожидается, что в самое ближайшее время последует череда кадровых перестановок и в силовом блоке области.

Президент выразил возмущение тем, что местные власти не могут справиться с небольшой группой преступников. «Почему вы не обеспечиваете главенство закона в городе. Если не справляетесь и если нет у вас мужества, и вы не способны реализовать политику главы государства и правительства, то не надо занимать государственные должности», - сказал Эмомали Рахмон на встрече с руководителями и активистами ГБАО 15 сентября.

Глава государства поручил главе МВД и ГКНБ Таджикистана тщательно изучить криминальную ситуация в городе Хороге, где, по его словам, 2 тыс. госслужащих и около тысячи сотрудников правоохранительных органов не могут справиться с преступной группой численностью 5-6 человек».

Эмомали Рахмон потребовал, чтобы ни одно преступление на территории ГБО не оставалось ненаказанным, в крайнем случае, предупредил он, все руководители силовых структур будут уволены. Главу государства возмутил тот факт, что недавно некие преступные элементы задавили на машине сотрудника ГАИ, но местные власти так и нашли злоумышленника.

Президент заявил, что некоторые руководители силовых структур сотрудничают с действующими на территории Хорога преступными группировками в контрабанде наркотиков. «У нас имеется необходимая информация, мы примем жесткие меры против таких людей», - подчеркнул Эмомали Рахмон.

Глава Таджикистана заявил, что лично будет контролировать выполнение распоряжений по борьбе с криминалом в Хороге. «Хватит! Если будет необходимо, для борьбы с преступными группами используйте вооруженные силы», - поручил он.

Эмомали Рахмон подчеркнул, что из-за криминогенной ситуации в Хороге иностранные туристы отказываются от поездок в ГБАО.

Власти ГБАО пока не сообщают, какие работы начаты для исполнения основного поручения главы государства – обеспечения порядка в Хороге. В областной администрации рассказали на анонимных условиях, что работы с населением уже проводятся – областные и городские чиновники встречаются с населением, чтобы узнать из первых уст о существующих проблемах.

Тем временем представители силового блока, комментируя фразу главы государства об использовании вооруженных сил в случае необходимости, отмечают, что речь идет о чрезвычайных ситуациях. «Сейчас ситуация в Хороге под контролем. А раньше были такие случаи и мы использовали силы», - отметил секретарь Совета безопасности Таджикистана Каххоров.