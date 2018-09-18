Главы Центробанков стран ЕАЭС подписали договор об унификации законодательства о финансовых рынках

CA-NEWS (KG) - Главы центральных банков стран — членов ЕАЭС подписали в понедельник, 17 сентября в Ереване соглашение об унификации законодательства в сфере финансовых рынков. Об этом сообщает пресс-служба Центрального банка Армении.

«В Центробанке в Ереване прошло 17 сентября заседание консультативного совета валютной политики центральных банков стран - членов ЕАЭС. В ходе мероприятия обсуждались концепция создания единого финансового рынка, экономическая ситуация в странах - членах организации. Участники заседания подписали соглашение об унификации национального законодательства в области финансовых рынков», - говорится в сообщении.

Как говорится в сообщении пресс-службы, в тот же день состоялось заседание совета Межгосударственного банка СНГ.

Как сообщает пресс-служба правительства Армении, премьер-министр Никол Пашинян принял председателей Центральных банков.

Принимая глав Центробанков стран ЕАЭС, Пашинян отметил, что, несмотря на «бархатную революцию» в Армении, местный драм продолжает сохранять свою стабильность, и это является важным фактором с точки зрения экономического развития страны.

Глава правительства указал на необходимость тесного сотрудничества между финансовыми регуляторами стран ЕАЭС с целью развития их экономик.

Руководители ЦБ представили армянскому премьеру шаги, направленные на дальнейшее расширение сотрудничества в рамках ЕАЭС, которые будут способствовать развитию и углублению экономик на евразийском интеграционном пространстве.

Состоялся также обмен мнениями о возможностях осуществления в рамках ЕАЭС взаимных расчётов в национальных валютах.