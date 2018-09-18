Казахстан планирует экспортировать до 9 млн тонн зерна и 1 млн тонн маслосемян

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане сбор зерновых культур составит 20 млн тонн. Об этом 18 сентября на заседании правительства сообщил министр сельского хозяйства Умирзак Шукеев.

По его словам, в текущем году зерновые будут убраны с площади 15 млн га, в том числе пшеница — 11,1 млн га. Уборочные площади масличных культур составляют 2,8 млн га.

«В целом по республике валовый сбор зерновых прогнозируется на уровне 20 млн тонн. Объем производства маслосемян ожидается на уровне 2,3 млн тонн. Указанные объемы позволяют довести экспортный потенциал зерна до 9 млн тонн, маслосемян – до 1 млн тонн, обеспечить сырьем комбикормовые и маслоперерабатывающие предприятия», - сказал глава ведомства.

На сегодняшний день, зерновые культуры убраны с площади более 8,9 млн га или 59% подлежащих уборке, намолочено 11,2 млн т зерна при урожайности 12,5 центнера с гектара. При этом в южных областях убрано 86% зерновых культур, западных — 89%, северных, центральных и восточных областях — 56%.

«На фоне обильных осадков наблюдается повышенная влажность поступающего на элеваторы зерна, что требует дополнительного проведения сушки урожая зерновых и масличных культур и, соответственно, затрат хлебоприемных предприятий на закуп дизтоплива для проведения сушки. По данным акиматов областей, более 50% намолоченного урожая имеет повышенную влажность свыше 20% при базисной 13,5%», отметил У.Шукеев.

Заслушав доклады министра и акимов регионов, премьер-министр Бакытжан Сагинтаев отметил, что из-за дождливой погоды в этом году уборочная кампания в зерносеющих регионах идет с отставанием от графика и ниже показателей прошлого года на 20-25%. Он поручил взять на контроль своевременное завершение уборочных работ, воспользовавшись благоприятными погодными условиями.