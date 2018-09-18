Ректора Университета журналистики Узбекистана обвинили в разжигании межнациональной розни

CA-NEWS (UZ) - Ректор Университета журналистики и массовых коммуникаций, глава Международного пресс-клуба Шерзод Кудратходжаев на своей странице в Facebook'е прокомментировал видео, где он был запечатлен спорящим с женщиной русской национальности.

По словам 44-летнего Шерзода Кудратходжаева, выложенный в соцсети ролик – это реальные события месячной давности, но со словами, вырванными из контекста.

«Возле университета проводились ремонтные работы, чуть дальше строится офис. Около этого офиса коммунальные службы переложили несколько труб и там забыли положить асфальт. Рядом с этим местом находилась группа жильцов, а также сотрудники администрации и коммунальщики, которые разговаривали на повышенных тонах. Я подошел к этой толпе, занял позицию жильцов, начал объяснять, что действительно раньше здесь была хорошая дорога, а теперь здесь все перерыли. Вдруг ко мне подбегает эта женщина, повышает голос, подносит к моему лицу руку, и чуть ли не задев мое лицо, кричит мне на очень повышенных тонах – говори на русском», – пояснил он.

По словам Шерзода Кудратходжаева, таких слов, как «уезжай в свою Россию», он не говорил, этой фразы у него вообще нет в лексиконе. Он сожалеет, что перешел на «ты» с пожилой женщиной, но этому способствовала сложившаяся ситуация.​ «​Этот инцидент станет прекрасным поводом сказать, что Узбекистану нужны честные и объективные журналисты, а не тролли, которые беспринципно ради рейтинга и новых подписчиков делают такие хайпы. Меня удивляет, что этот грубо вырванный контекст был опубликован 30 дней спустя в виду того, что это идет целенаправленная информационная атака», – отметил Шерзод Кудратходжаев.

На следующий день после публикации видеообращения Шерзода Кудратходжаева, в сосетях появилось ответное видеообращение 60-летней жительницы Ташкента Татьяны Закировой – той самой «русской женщиной», с которой спорил ректор Университета журналистики. Женщина назвала «неверной ситуацию, обрисованную Шерзодом Кудратходжаевым».

По словам одной из свидетельниц 16 августа в Университет журналистики приехал глава Юнусабадского района Ташкента Бахтиер Абдусаматов. А им как раз хотелось обсудить с чиновником насущную тему – прокладывание нового асфальта поверх труб, уложенных три недели назад. Женщины попросили его уделить им немного внимания. Но неожиданно к ним подошел Кудратходжаев, который начал что-то ожесточенно говорить на узбекском языке. Татьяна попросила его перейти на русский, а он в ответ рассыпался в оскорблениях. Обе женщины независимо друг от друга припомнили две фразы: «ты кушаешь узбекский хлеб» и «иди жалуйся Путину».

Согласно закону, принятому в октябре 1989 года, узбекский язык имеет статус государственного языка. Однако, как говорится в статье 2 данного закона, «придание узбекскому языку статуса государственного не ущемляет конституционных прав наций и народностей, проживающих на территории республики, в употреблении родного языка». В статье 42 Кодекса об административной ответственности сказано, что «пренебрежение к другим языкам наций и народностей, проживающих в Узбекистане, влечет наложение штрафа от одного до двух минимальных размеров заработной платы».