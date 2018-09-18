США могут выйти на Каспий через Туркменистан, - эксперты

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов с рабочим визитом посетит США с 29 сентября по 2 октября. Он примет участие в работе 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Одновременно туркменский лидер рассчитывает провести в Нью-Йорке встречи с представителями американских деловых кругов в рамках формата Туркменско-американского делового совета. Ашхабаду нужны инвестиции. Страна переживает тяжелейший со времени обретения независимости экономический кризис, отмечается в статье «Независимой газеты».

Туркменистан оказался в крайне сложном положении. В стране продолжается финансовый и товарный кризис. Огромные очереди за продуктами первой необходимости – хлебом, мукой, сахаром – нередко заканчиваются драками. Авансовые платежи, которые получены от Китая за предстоящие поставки газа в осенне-летний и зимне-весенний сезоны, были потрачены на высокозатратные мероприятия – Азиатские игры, авторалли, строительство инфраструктуры и ее обслуживание.

Не оправдались и ожидания быстрых финансовых поступлений от участия Туркменистана в TAPI (Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия). «Деньги будут обязательно – но позже, – непреклонны инвесторы. – Пока мы готовы оплачивать только необходимые технические работы, без учета маржи первого человека Туркменистана». Аналогичную черствость демонстрирует и Пекин – Ашхабад получил огромное количество кредитов, и «давать просто так», без удовлетворения ряда предварительных условий, включая увеличение доли китайского бизнеса в газовых месторождениях Туркменистана, представители КНР не спешат.

Нет пока ощутимых результатов и после встречи Бердымухамедова с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры состоялись в Сочи тет-а-тет. По официальной версии, главной их темой было заявлено рассмотрение ключевых вопросов развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, научно-образовательной и культурно-гуманитарной сферах, а также актуальных региональных проблем. По неофициальной – главы двух государств обсуждали возможность участия Ашхабада в проекте Трансанатолийского газопровода (TANAP). Ашхабад данный проект рассматривает как единственно возможный выход из серьезного экономического кризиса. Основной причиной которого называют почти 60-процентный обвал газового экспорта, произошедший за первые четыре месяца нынешнего года из-за сокращения поставок в Китай и Иран.

Доктор политических наук, член научного совета Института исследований Центральной Азии и Афганистана «Иран–Восток» Игорь Панкратенко считает, что президент Бердымухамедов не намерен сдаваться. Козыри, которые он может выложить перед своими внешними партнерами, далеко не исчерпаны. «У Аркадага на руках сейчас как минимум два козыря, один из которых он уже недавно предложил Москве, а второй намерен предъявить Вашингтону. Если в первом случае «на аукцион» выставлен вопрос об участии Ашхабада в проекте Трансанатолийского газопровода (TANAP) через прокладку трубопровода по дну Каспия, то во втором он «готов обсудить» с Вашингтоном вопрос приоритетности – активное участи в TAPI в ущерб «китайскому контракту», или же совсем наоборот. Естественно, что и то и другое он готов обсуждать в тесной привязке к финансовой составляющей столь «сложного» для себя выбора», – сказал Панкратенко. По его словам, итог этого аукциона, а точнее – аттракциона невиданной внешнеполитической гибкости, ждать осталось недолго – до завершения заседания туркменско-американского делового совета.

Напомним, что Ашхабад в начале лета посетил исполнительный директор Туркменско-американского делового совета Эрик Стюарт. На переговорах с Бердымухамедовым он заявил о готовности американского бизнеса в рамках двустороннего торгово-экономического сотрудничества использовать новый международный морской порт в Туркменбаши на Каспии. «Рано или поздно кульминацией сотрудничества Ашхабада с Вашингтоном станет появление США на Каспии. Без движения к этой цели квазимонархия Бердымухамедова для США неинтересна», – говорил ранее доктор исторических наук Шохрат Кадыров.

Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович считает, что США технически вполне могут помочь. Для Ашхабада сейчас будет актуальной любая инвестиция в любом объеме. «Республике остро не хватает оборотных средств, валютного капитала, из-за чего возникают вопросы реализации ключевых инфраструктурных проектов, в числе которых TAPI. Другой вопрос – согласятся ли США оказывать эту помощь. Здесь два аспекта – экономический и политический. Не секрет, что традиционно Туркменистан не обеспечивает гарантии входящего в республику капитала. Был ряд острых ситуаций, связанных с созданием нетерпимых условий для тех или иных бизнес-проектов на территории республики. Поэтому инвестиции в эту страну являются в определенной степени рискованными», – сказал Мендкович.

Второй аспект – политический. «Действующий в Туркменистане режим воспринимается на Западе как крайне тоталитарный, ограничивающий права и свободы людей. И хотя власть пытается исправить этот имидж, в том числе в рамках работы на международных площадках с участием представителей по правам человека из Туркменистана, восприятие ситуации не изменилось. В связи с чем вложения в Туркменистан могут создать некий неблагоприятный политический шлейф для потенциальных инвесторов. С учетом всего перечисленного возникает серьезный вопрос, зачем США рисковать и вкладываться в туркменскую экономику», – отметил эксперт.

Впрочем, у Ашхабада есть «запасной вариант» – афганская граница, которую боевики периодически испытывают на прочность. Туркменские власти неоднократно обращались к США за помощью. Но в этом случае речь идет не о связях по линии бизнеса, а о попытках получить те или иные капиталы или наборы услуг по линии Пентагона или международных организаций. «Учитывая общую закрытость Туркменистана, доступ советников из дальнего зарубежья к личному составу силовых структур страны может казаться Ашхабаду опасным. Тем более что ситуация в туркменской армии неблагоприятная. Последние годы отмечается снижение лояльности офицерского и сержантского состава. В минувшем году в армии был раскрыт крупный заговор исламистов. Ашхабад опасается допускать зарубежных представителей к силовым структурам из-за боязни, что контакт может быть использован для разведывательной и даже политической работы», – считает Никита Мендкович.