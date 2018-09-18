Минобороны России обвинило Израиль в крушении военного Ил-20 в Сирии

CA-NEWS (CA) - Россия расценивает действия израильских военных в районе Латакии как враждебные, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков, передает РИА Новости.

По его словам, израильские летчики, прикрываясь Ил-20, подставили его под удар сирийских ПВО.

«Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше, чем у F-16, был сбит ракетой комплекса С-200», - сказал Конашенков.

Подчеркивается, что пилоты F-16 не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку с высоты пять километров. Тем не менее они преднамеренно пошли на провокацию.

«В результате безответственных действий израильских военных погибло 15 российских военнослужащих. Это абсолютно не отвечает духу российско-израильского партнерства», - добавил представитель Минобороны РФ.

Он также отметил, что Израиль не предупредил российское командование о планируемой операции. «По горячей линии уведомление поступило менее чем за одну минуту до удара, что не позволило вывести российский самолет в безопасную зону», - рассказал Конашенков.

По его словам, Минобороны РФ оставляет за собой право на адекватные ответные действия.

Ил-20 исчез с радаров во время налета четырех израильских самолетов F-16 на провинцию Латакия. Связь с экипажем пропала над Средиземным морем около 23:00 в 35 километрах от побережья Сирии.

На месте крушения продолжается поисковая операция.

Позднее телеканал CNN со ссылкой на осведомленных об инциденте чиновников США сообщил, что российский самолет был сбит сирийскими средствами ПВО.

В Минобороны Франции заявили, что не причастны к атакам в том районе, где был сбит российский самолет.