Сагинтаев предложил кандидатуру на должность министра финансов Казахстана

CA-NEWS (KZ) - Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев предложил кандидатуру Алихана Смаилова на должность министра финансов. Об этом 18 сентября на заседании Комитета мажилиса по финансам и бюджету сообщил руководитель канцелярии главы правительства Нурлан Алдабергенов.

Как сообщает пресс-служба палаты парламента, слены комитета задали ряд вопросов А.Смаилову, а также высказали свои пожелания.

Кандидат, отвечая, в частности, на вопрос депутата о том, на что он как министр обратил бы внимание в первую очередь, сказал, что главное, на его взгляд, это налоги и увеличение доходной части бюджета.

Были также затронуты вопросы о мерах для повышения контроля расходования финансовых средств, а также достижения конечных результатов от тех программ, которые реализуются сегодня за счет бюджетных средств.

По итогам заседания члены комитета одобрили кандидатуру А.Смаилова.

Экс-министр Бахыт Султанов назначен акимом города Астана вместо Асета Исекешева, ставшего руководителем Администрации президента.