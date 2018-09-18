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  19 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Праге состоялась вторая консультативная встреча консульских служб МИД Монголии и Чехии

CA-NEWS (MNG) - 17 сентября в Праге состоялась вторая консультативная встреча консульских служб Министерств иностранных дел Монголии и Чешской республики, передает Montsame.

Монгольскую делегацию на встрече возглавил госсекретарь МИД Монголиии Д.Даваасурэн, чешскую сторону - заместитель министра иностранных дел по правовым и консульским вопросам министерства иностранных дел Чешской Республики Мартин Смолек.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам упрощения условий взаимных поездок граждан двух стран, освобождения от визовых требований владельцев служебных паспортов, заключения в ближайшее время соглашения о социальной защите и выдачи рабочих виз.

Чешская сторона заявила, что с 1 ноября визовый центр, открывающийся в Улаанбаатаре, будет получать заявления на получение краткосрочной визы, а посольство Чешской Республики будет принимать документы на выдачу долгосрочной визы. Таким образом, будет упрощен процесс выдачи виз.

Кроме того, стороны договорились подписать в этом году соглашение о сотрудничестве в области социальной защиты. Заключение данного соглашения создаст возможность для решения вопросов, связанных с социальной защитой монголов, которые работали или работают в Чехии. Следующее консультативная встреча на уровне консульских служб состоится в 2019 году в Улан-Баторе.

По состоянию на август текущего года в Чехии находятся 8 тыс. 677 граждан Монголии.

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