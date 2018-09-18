РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  19 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Президенту Турции пришлось оправдываться за подаренный эмиром Катара Boeing стоимостью $500 млн

CA-NEWS (CA) - Президент Турции Тайип Эрдоган попытался оправдать свое решение принять от Катара дорогостоящий самолет в период экономических трудностей, сказав, что это подарок, а не покупка и что он был презентован стране, а не ему лично, сообщает Reuters.

«Он (эмир) сказал: «Я не буду брать деньги от Турции. Я даю его в качестве подарка», - сообщил Эрдоган журналистам. Он отметил, что эмир Катара решил подарить самолет турецкому государству, узнав о заинтересованности Анкары в его покупке.

Президент Турции сообщил, что сейчас самолет проходит процесс покраски.

«Мы будем летать на нем. Это самолет турецкой республики, а не мой личный», - подчеркнул он. Эрдоган также сообщил, что самолет стоит около $500 млн.

Государственный телеканал TRT Haber на прошлой неделе сообщил, что эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани подарил Эрдогану самолет, при этом турецкие СМИ сообщили, что речь идет о Boeing 747, спровоцировав критику со стороны оппозиции.

Депутат от Народно-республиканской партии (CHP), ведущей в стране оппозиционной силы, Сезгин Танрикулу предположил, что самолет мог быть куплен, а не получен в дар, и напомнил, что Турция переживает экономический кризис, сообщила газета Hurriyet. Самолет, рассчитанный на 400 пассажирских мест, был переоборудован для перевозки лишь 76 человек, написала газета.

Турция столкнулась с существенным падением лиры и двузначным показателем инфляции, и, судя по всему, страну ожидает резкое замедление экономики. Катар, главный арабский союзник Анкары, в августе согласился выделить $15 миллиардов на экономические проекты, инвестиции и вклады, обеспечив поддержку лире, отмечает Reuters.

print
  • Алихан Смаилов назначен министром финансов Казахстана
  • Назарбаев подписал поправки в соглашение об избежании двойного налогообложения между Казахстаном и Узбекистаном
  • США могут выйти на Каспий через Туркменистан, - эксперты
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×