Президенту Турции пришлось оправдываться за подаренный эмиром Катара Boeing стоимостью $500 млн

CA-NEWS (CA) - Президент Турции Тайип Эрдоган попытался оправдать свое решение принять от Катара дорогостоящий самолет в период экономических трудностей, сказав, что это подарок, а не покупка и что он был презентован стране, а не ему лично, сообщает Reuters.

«Он (эмир) сказал: «Я не буду брать деньги от Турции. Я даю его в качестве подарка», - сообщил Эрдоган журналистам. Он отметил, что эмир Катара решил подарить самолет турецкому государству, узнав о заинтересованности Анкары в его покупке.

Президент Турции сообщил, что сейчас самолет проходит процесс покраски.

«Мы будем летать на нем. Это самолет турецкой республики, а не мой личный», - подчеркнул он. Эрдоган также сообщил, что самолет стоит около $500 млн.

Государственный телеканал TRT Haber на прошлой неделе сообщил, что эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани подарил Эрдогану самолет, при этом турецкие СМИ сообщили, что речь идет о Boeing 747, спровоцировав критику со стороны оппозиции.

Депутат от Народно-республиканской партии (CHP), ведущей в стране оппозиционной силы, Сезгин Танрикулу предположил, что самолет мог быть куплен, а не получен в дар, и напомнил, что Турция переживает экономический кризис, сообщила газета Hurriyet. Самолет, рассчитанный на 400 пассажирских мест, был переоборудован для перевозки лишь 76 человек, написала газета.

Турция столкнулась с существенным падением лиры и двузначным показателем инфляции, и, судя по всему, страну ожидает резкое замедление экономики. Катар, главный арабский союзник Анкары, в августе согласился выделить $15 миллиардов на экономические проекты, инвестиции и вклады, обеспечив поддержку лире, отмечает Reuters.