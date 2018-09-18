Президент США объявил о введении новых торговых пошлин против Китая на $200 млрд. Пекин пообещал ответить

CA-NEWS (CA) - Президент США Дональд Трамп объявил о введении новых 10%-х пошлин на товары из Китая в объеме $200 млрд, которые вступят в сиду 24 сентября, сообщает Reuters.

С 1 января 2019 года они вырастут до 25%. Под американские пошлины попадут такие электронные устройства как печатные платы, интернет-маршрутизаторы и сетевое оборудование.

«Если Китай предпримет ответные меры против наших фермеров или других отраслей промышленности, мы немедленно приступим к третьему этапу, который предусматривает пошлины на дополнительный импорт в размере ​$267 млрд», - сказал Трамп.

Он призвал лидеров Китая принять меры для прекращения «недобросовестной торговой практики» и отметил, что у страны для этого есть много возможностей. Трамп также выразил надежду на разрешение торгового конфликта между сторонами.

В министерстве коммерции Китая заявили, что страна может принять меры в ответ на введение новых американских пошлин.

Ведомство отметило, что «глубоко сожалеет» о введении новых пошлин на сумму $200 млрд. Это создает «неопределенность» для дальнейших консультаций Вашингтона и Пекина по вопросам торговли.

«Чтобы защитить свои законные права, интересы и глобальный порядок свободной торговли, Китаю придется принять контрмеры», - говорится в заявлении Минкоммерции.

В ведомстве выразили надежду, что США учтут негативные последствия своих решений и примут меры для «своевременного их исправления».