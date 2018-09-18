В Минсельхозе Казахстана назвали недоразумением решение Россельхознадзора ограничить ввоз мясной продукции из РК в РФ

CA-NEWS (KZ) - Астана и Москва проводят консультации о поставках в РФ продукции животноводства из Казахстана. Об этом 18 сентября на пресс-конференции сообщил первый вице-министр сельского хозяйства Казахстана Арман Евниев.

«Наша команда специалистов комитета ветконтроля и надзора, IT-команда в составе «Казагромаркетинга», специалисты министерства сейчас вылетели в Москву, проводят взаимные консультации. Очевидно, что здесь какое-то недоразумение. То есть все договоренности, все необходимые процедуры нами соблюдаются. Поэтому могу заверить, что до конца текущей недели этот вопрос будет разрешен», – сказал замминистра.

По его словам, Казахстан с начала 2018 года поставил более 7 тыс. тонн говядины на экспорт, при этом основную массу в Россию.

13 сентября официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано сообщила, что ведомство может с 1 октября 2018 года ввести ограничения на ввоз животноводческой продукции из Казахстана из-за непрозрачности ее поставок и производства.