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  19 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Вооруженные силы Казахстана преодолели тысячи километров и завершили переброску войск
Предыстория: Вооруженные силы Казахстана подняты по тревоге

CA-NEWS (KZ) - Соединения и воинские части региональных командований «Юг», «Восток» и Десантно-штурмовых войск прибыли в Мангистаускую область, совершив марш на несколько тысяч километров.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Казахстана, воинские части регионального командования «Юг» прибыли в район учений своим ходом. Разведывательные, танковые и артиллерийские подразделения регионального командования «Восток» были доставлены в западный регион железнодорожным транспортом. Кроме того, десантно-штурмовой батальон 35 десантно-штурмовой бригады был переброшен из Капшагая в Актау военно-транспортной авиацией.

До начала переброски войск в западный регион, руководство Мангистауской области провело специальное развертывание бригады территориальной обороны, сформировало региональный оперативный штаб. Кроме того, проведено боевое слаживание подразделений территориальных войск и взяты под охрану важные объекты в регионе, в том числе станции разгрузки войск, обеспечивая оперативное развертывание войск в кризисном районе.

По замыслу учения в западном регионе Казахстана обострилась обстановка в результате угрозы действий незаконных вооруженных формирований. Под руководством командующего войсками регионального командования «Запад» сформирована межвидовая группировка войск, которая должна восстановить стабильное положение в регионе.

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