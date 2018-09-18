В Таджикистане проходит операция «Нелегал-2018»

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане с 17 по 25 сентября в проходит спецоперация «Нелегал-2018» - проверка соблюдения действующих законов в сфере миграции со стороны иностранных граждан и лиц без гражданства, сообщает пресс-служба МВД РТ.

Это второй этап оперативно-профилактических мероприятий и спецоперация по пресечению незаконной миграции в рамках постановления координационного совета по борьбе с незаконной миграцией ОДКБ.

В операции принимают участие министерство внутренних дел, ГКНБ и министерство труда, миграции и занятости населения РТ. Данное мероприятие подразумевает проверку соблюдения миграционных законов по месту жительства, в гостиничных комплексах, общежитиях, организациях и учреждениях.

«В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий и спецрейдов, иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие и работающие в республике, будут проверяться на наличие документов о сроке пребывания, регистрации в правоохранительных органах, разрешении на осуществление деятельности», - отмечается в пресс-релизе.