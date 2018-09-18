Алихан Смаилов назначен министром финансов Казахстана

CA-NEWS (KZ) - Алихан Смаилов назначен министром финансов Казахстана.

Согласно указу президента Нурсултана Назарбаева, он освобожден от должности советника главы государства, которую занимал с 2015 года.

А.Смаилов родился в 1972 году. В 1994 году окончил Казахстанский национальный унивеситет имени аль-Фараби по специальности "Прикладная математика", в 1996 году - КИМЭП, ему присуждена степень магистра государственного управления.

Трудовую деятельность начал в 1993-1995 годах с позиции главного специалиста в инвестиционно-приватизационном фонде "А-Инвест". В 1996 году стал начальником управления Национального статистического агентства РК. С марта по апрель 1998 года был заместителем председателя Комитета по статистике и анализу Агентства по статистическому планированию и реформам РК.

В 1998-1999 годах стал государственным инспектором Администрации президента, был заведующим экономическим сектором отдела. С 1999 по 2003 год работал председателем Агентства Казахстана по статистике. С февраля по июль 2003 года - вице-министр иностранных дел. В 2003-2006 годах - председатель правления АО "Государственная страховая компания по страхованию экспортных кредитов и инвестиций".

Назначался вице-министром финансов Казахстана (в 2006-2007 и 2008-2009 годах). В 2007-2008 годах - президент АО "Национальный холдинг "КазАгро". В 2009 году вновь назначен председателем Агентства РК по статистике. В 2014-2015 годах - председатель Комитета по статистике Министерства национальной экономики.

В декабре 2015 года указом Назарбаева назначен помощником президента.



