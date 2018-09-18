В МИД Монголии прошли встречи с новыми послами иностранных государств

CA-NEWS (MNG) - Временно исполняющий обязанности (в.и.о) госсекретаря Министерства иностранных дел Н.Анхбаяр принял 17 сентября послов Сирии, Египта и Колумбии по совместительству в Монголии в связи с вручением верительных грамот Президенту Монголии, сообщает Montsame.



В частности, посол Сирии Имад Мустафа отметил, что рад назначению главой дипломатической миссии в нашей стране и выразил готовность приложить усилия для активизации и расширения монголо-сирийских отношений и сотрудничества.

Обмен мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества состоялся также с послом Египта Мухамедом Осама Таха Аль-Магдуубом. “В этом году Монголия и Египет отмечают 55-ю годовщину установления дипломатических отношений”,- отметил в.и.о. госсекретаря Н.Анхбаяр и выразил уверенность в том, что посол в своей миссии в нашей стране уделит должное внимание дальнейшему расширению межгосударственных отношений между Монголией и Египтом.

В.и.о. госсекретаря МИД Н.Анхбаяр в беседе с послом Колумбии Хуаном Пабло Родригесом поздравил его с назначением и пожелал новому послу обратить внимание развитию дружественных отношений во всевозможных отраслях. В ходе встречи они обменялись мнениями по заключению некоторых документов в рамках расширения двусторонних связей и сотрудничества.