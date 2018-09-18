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  19 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Эмомали Рахмон сменил посла Таджикистана в Германии

CA-NEWS (TJ) - Чрезвычайный и полномочный посол Таджикистана в Германии, Чехии и Польше Маликшо Неъматов освобожден от занимаемой должности. Соответствующий указ подписан президентом страны Эмомали Рахмоном 18 сентября, сообщает пресс-служба главы государства.

Освобождение Неъматова Маликшо Махмадшоевича от должности чрезвычайного и полномочного посла РТ в ФРГ и по совместительству чрезвычайного и полномочного посла РТ в Польше и в Чешской Республике связано с переходом на другую работу, отмечается в сообщении.

Другим указом президента страны, послом РТ в Федеративной Республике Германия назначен Гайратшо Сохибназар Каноатшо.

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