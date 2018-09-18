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  19 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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ИБР предоставит Узбекистану $1,3 млрд в рамках новой стратегии партнерства

CA-NEWS (UZ) - Исламский банк развития (ИБР) и правительство Узбекистана подписали новую стратегию партнерства на 2018-2021 годы стоимостью $1,3 млрд. Об этом сегодня сообщил президента ИБР Бандар Хаджар, передает Kun.uz.

«Сегодня мы подписали с правительством страновую стратегию партнерства на 1,3 млрд долларов. Эта сумма будет распределена по различным секторам: транспорт, энергетика, образование и здравоохранение, сельское хозяйство», – сказал Хаджар журналистам.

Глава ИБР отметил, то банк поддерживает реформы, выбранные президентом и правительством Узбекистана. «Мы счастливы, что принимаем участие в реализации инициатив, осуществляемых правительством Узбекистана», – добавил он.

Узбекистан стала полноправным членом ИБР 3 сентября 2003 года. По данным Государственного комитета республики по инвестициям, за время сотрудничества с ИБР реализовано 17 проектов на сумму 926 млн долларов. Сегодня на стадии реализации находятся 9 проектов стоимостью более 1 млрд долларов.

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