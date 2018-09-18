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  19 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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США помогают Узбекистану с развитием парковой зоны в заповеднике Сукок

CA-NEWS (UZ) - Лесная служба США, Государственный комитет по лесному хозяйству Узбекистана и НПО «Green World Future» провели серию трехдневных семинаров 13 сентября в заповеднике Сукок в Паркентском районе Ташкентской области. Об этом сообщили в пресс-службе посольств США в Ташкенте.

Американская лесная служба направила команду из трех экспертов по лесному хозяйству на этот семинар – Лию Лорд, Отома Эла и Мэтью Филлипса – для охвата различных тем, касающихся развития парка, включая планирование места отдыха, дизайн и реабилитацию тропы, интерпретацию и обучение на природе, а также участие сообщества.

Более 20 участников со всего Узбекистана собрались в Сукоке, чтобы узнать о создании парка от начала до конца. В настоящее время заповедник Сукок имеет небольшую инфраструктуру и служит идеальным местом для изучения дизайна парка с нуля. «Мы рады работать и обмениваться опытом с узбекскими лесниками и специалистами из признанных парков, таких как Заамин и Угам-Чаткальские национальные парки, которые проявили большой интерес к изучению того, как наша организация управляет своими парками и как руководители парка Узбекистана применяют эти уроки»,- отметила менеджер программы Лия Лорд.

Международные программы Лесной службы США содействуют устойчивому лесопользованию и сохранению биоразнообразия на международном уровне. Соединенные Штаты получают выгоду из работы за рубежом путем внедрения инновационных технологий, решения межграничных экологических проблем и использования возможностей для углубления профессиональных знаний экспертов Лесной службы.

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