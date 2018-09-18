В Таджикистане национальная валюта сомони «упала» на один пункт

- Таджикистан, экономика
- 16:37, 18 сентября 2018
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CA-NEWS (TJ) - Официальный курс национальной валюты сомони снизился по отношению к американскому доллару на один пункт. Официальный курс, установленный национальным банком страны на 18-е сентября составляет $1- 9 сомони 42 дирам, передает Авеста.
Данный курсовой показатель на один пункт меньше, чем в конце прошлой недели. В конце недели официальный курс, установленный Национальным банком, составлял $1- 9 сомони 41 дирам.
Без изменения остается курс сомони по отношению к российскому рублю. Согласно данным Национального банка Таджикистана 18 сентября, официальный курс рубля составляет 0,1382 сомони.
Между тем курс сомони к доллару на наличном рынке стоит еще на один пункт дороже. В обменных пунктах некоторых кредитных организаций покупают доллар по цене $1- 9 сомони 43 дирам. Однако, в центрах банковского обслуживания российский рубль стоит ниже курса установленный Нацбанком страны, – 1 рубль составляет 0,1370 сомони.