Глава МИД Узбекистана провел переговоры с представителем Госдепа США по религии

- Узбекистан, политика
- 16:30, 18 сентября 2018
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CA-NEWS (UZ) - Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 18 сентября принял посла США по особым поручениям в сфере международной религиозной свободы Самуэла Дейла Браунбэка.
В ходе беседы стороны в продолжение переговоров, состоявшихся 27 июля текущего года в г.Вашингтоне, обсудили перспективы развития взаимодействия в сфере обеспечения религиозных свобод, сообщила пресс-служба МИДа.
Посол поделился своими впечатлениями от участия в «круглом столе» на тему «Религиозная толерантность: опыт Узбекистана и США», состоявшемся накануне в г.Ташкенте.
Стороны подтвердили заинтересованность в продолжении узбекско-американского диалога по вопросам сотрудничества в сфере улучшения практики религиозной свободы, в том числе по линии неправительственных организаций и аналитических кругов.
На встрече приняла участие посол США Памела Леора Спратлен.