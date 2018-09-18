Глава МИД Узбекистана провел переговоры с представителем Госдепа США по религии

CA-NEWS (UZ) - Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 18 сентября принял посла США по особым поручениям в сфере международной религиозной свободы Самуэла Дейла Браунбэка.

В ходе беседы стороны в продолжение переговоров, состоявшихся 27 июля текущего года в г.Вашингтоне, обсудили перспективы развития взаимодействия в сфере обеспечения религиозных свобод, сообщила пресс-служба МИДа.

Посол поделился своими впечатлениями от участия в «круглом столе» на тему «Религиозная толерантность: опыт Узбекистана и США», состоявшемся накануне в г.Ташкенте.

Стороны подтвердили заинтересованность в продолжении узбекско-американского диалога по вопросам сотрудничества в сфере улучшения практики религиозной свободы, в том числе по линии неправительственных организаций и аналитических кругов.

На встрече приняла участие посол США Памела Леора Спратлен.