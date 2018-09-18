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  19 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Россия предложила ввести санкции против причастных к ИГ лиц в Афганистане

CA-NEWS (CA) - Россия предложила рассмотреть возможность введения санкций против лиц и группировок, имеющих отношение к террористической группировке «Исламское государство» в Афганистане, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.

«Выступаем за создание дополнительных барьеров для деятельности террористических элементов в этой стране, особый акцент важно сделать на подведении под санкции лиц и группировок, причастных к деятельности ИГИЛ», - цитирует его слова РИА Новости.

Кроме этого, по его словам, «с учетом деградирующей ситуации в сфере безопасности в Исламской Республике Афганистан считаем необходимым активнее задействовать антитеррористические санкционные механизмы СБ».

Постпред РФ особо отметил, что Россию настораживают поступающие сведения о стремлении афганского «крыла ИГИЛ» договориться с руководством движения «Талибан» и других террористических организаций о координации деятельности.

«Кроме того, укрепляются контакты ИГИЛ с представителями «Исламского движения Туркестана», - заключил Небензя.

«По нашим данным, количество игиловцев может достигать 10 тысяч человек», - сказал Небензя.

Он отметил, что в фокусе нашего пристального внимания - нарастание террористической активности «афганского крыла» ИГИЛ, кадровую подпитку которое в основном получает за счет иностранных боевиков, имеющих за плечами боевой опыт в Сирии и Ираке.

«Дополнительную опасность представляет их расширяющаяся идеологическая, пропагандистская и вербовочная деятельность с умелым использованием информационно-коммуникационных технологий», - добавил глава российской миссии.

По его мнению, несмотря на сообщения о поражении боевиков и их частичной сдачи правительственным силам в Джаузджане в августе, они по-прежнему сохраняют сильные позиции в других провинциях на севере и северо-востоке страны для последующего укрепления своего влияния.

«Видим в этом угрозу как для своих границ, так и для наших центральноазиатских соседей», - обратил внимание постпред.

Небензя сообщил, что эпизодически в борьбу с ИГ включается и движение талибов в основном на севере и востоке Афганистана, это свидетельствует об осознании игиловской угрозы как властями в Кабуле, так и талибами.

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