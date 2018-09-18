Неизвестный мужчина погиб под колесами иномарки в Душанбе
- Таджикистан, происшествия
- 17:47, 18 сентября 2018
- Просмотров: 568
CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода произошло ночью 17-го сентября на улице Валаматзаде на перекрестке ул. Рудаки-Назаршоева столицы, сообщает пресс-служба МВД РТ.
В 20:10 18-летний водитель автомобиля “Опель-Астра”, допустил наезд на неизвестного мужчину, личность которого устанавливается.
Как сообщает пресс-служба, в результате ДТП пешеход от полученных травм скончался в больнице “Скорой помощи” города Душанбе. По факту ДТП сотрудники милиции ведут проверки, – отмечается в сообщении правоохранительного ведомства.
Глава МИД Узбекистана провел переговоры с представителем Госдепа США по религии
В Минсельхозе Казахстана назвали недоразумением решение Россельхознадзора ограничить ввоз мясной продукции из РК в РФ
СМИ: МОК призвал авторитетного бизнесмена из Узбекистана Гафура Рахимова не выдвигаться на пост главы AIBA
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком