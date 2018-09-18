Неизвестный мужчина погиб под колесами иномарки в Душанбе

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода произошло ночью 17-го сентября на улице Валаматзаде на перекрестке ул. Рудаки-Назаршоева столицы, сообщает пресс-служба МВД РТ.



В 20:10 18-летний водитель автомобиля “Опель-Астра”, допустил наезд на неизвестного мужчину, личность которого устанавливается.

Как сообщает пресс-служба, в результате ДТП пешеход от полученных травм скончался в больнице “Скорой помощи” города Душанбе. По факту ДТП сотрудники милиции ведут проверки, – отмечается в сообщении правоохранительного ведомства.