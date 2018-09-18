Производство промпродукции в Таджикистане увеличилось почти на 13% в сопоставимых ценах

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане по итогам восьми месяцев текущего года произведено промышленной продукции на сумму 13 млрд 711,9 млн. сомони ($1 млрд. 455,6 млн.), передает Авеста.



По статистическим данным, объем производства промышленной продукции увеличился на

12,9% в сопоставимых ценах по сравнению с показателями аналогичного периода 2017

года.

Рост объема промышленной продукции в январе-августе этого года обусловлен значительным его приростом в добыче энергетических и неэнергетических материалов, производстве пищевых продуктов, обработке древесины, текстильном и швейном производстве.

Объем производства обрабатывающей промышленности в общем объеме производства составил – свыше 7,6 млрд. сомони ($807 млн), добывающей промышленности – 3 млрд сомони ($318 млн), а производство и распределение электроэнергии, газа и воды – более 3 млрд сомони ($318 млн).