Российские военные подняли обломки сбитого в Сирии самолета Ил-20 и фрагменты тел из воды

CA-NEWS (CA) - Из воды подняты обломки сбитого в Сирии российского самолета Ил-20 и фрагменты тел находившихся на борту военных, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны РФ.

«На борт российских кораблей подняты фрагменты тел экипажа и личные вещи, а также обломки самолета», - заявили в военном ведомстве.

В министерстве сообщили, что место падения самолета расположено в 27 км западнее от населенного пункта Баниас сирийской провинции Латакия.

К поиску разбившегося Ил-20 привлечены восемь кораблей катеров и судов обеспечения ВМФ России. В Минобороны отметили, что на переходе из Черного моря к месту падения самолета находится опытовое судно проекта 11982 «Селигер».

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в телефонном разговоре с главой военного ведомства Израиля Авигдором Либерманом заявил о полной ответственности израильской стороны за гибель российского Ил-20 у побережья Сирии.

Сергей Шойгу констатировал, что вина за сбитый российский самолет и гибель экипажа полностью лежит на израильской стороне, заявили в российском военном ведомстве.

Министр обороны РФ предупредил, что Россия оставляет за собой право на ответные шаги. «Действия израильского военного ведомства не отвечают духу российско-израильского партнерства, и мы оставляем за собой право на дальнейшие ответные шаги», - сказал Шойгу в разговоре с израильским коллегой.

Он напомнил, что несмотря на имеющиеся договоренности о предотвращении опасных инцидентов с Израилем, командование российской группировки войск было оповещено только за одну минуту до нанесения удара израильскими F-16.

«Минобороны России по различным каналам взаимодействия неоднократно призывало израильскую сторону воздерживаться от ударов по сирийской территории, создающих угрозу безопасности российских военнослужащих», - сказал Шойгу.

Российский самолет-разведчик Ил-20 был сбит над Средиземным морем системой ПВО Сирии С-200 в ночь на 18 сентября.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что его подставили под удар израильские самолеты. «Прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под огонь средств ПВО Сирии. В результате Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше чем у F-16, был сбит ракетой комплекса С-200», - сказал генерал.