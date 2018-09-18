В Актобе появятся теплицы для выращивания овощей и клубники, а также завод по разведению рыбы

CA-NEWS (KZ) - Запуск двух тепличных комплексов промышленного типа планируется в Актобе.

Как сообщает пресс-служба акимата Актюбинской области, в тепличном комплексе ТОО «Грин Капитал Казахстан» будет выращивать огурцы и томаты с использованием голландского оборудования. Проект будет реализован в три этапа до 2020 года. В рамках первого этапа к декабрю этого года в эксплуатацию введут 5 гектаров, с которых планируется получать 3500 тонн овощей в год. Общая площадь объекта - 20 гектаров, стоимость – 13,5 млрд тенге ($36,29 млн). Полная мощность производства – 14 тысяч тонн в год.

Выращиванием клубники на площади 1,1 гектара займется «ЭкоФерма-2015». Это первый в регионе проект по выращиванию клубники в закрытом грунте с применением технологий NGS. На сегодняшний день основные строительно-монтажные работы завершены, смонтировано необходимое оборудование и высажена пробная партия ягоды. Официальный запуск производства состоится до конца года. Использование технологий Голландии и Польши позволит получать в год до 300 тонн продукции. Общая стоимость комплекса — 540 млн тенге ($1,45 млн), часть из которых профинансирована АО «Аграрная Кредитная Корпорация».

Также в области ведется строительство завода ТОО «Мурагер 22» по разведению рыбы с применением технологии управляемого замкнутого водоснабжения. Ее основной задачей является искусственное создание среды обитания гидробионтов, обеспечивающей максимальный выход товарной продукции в сокращенные сроки при сохранении качества товара.

Кроме того, к такого вида установкам предъявляются требования эффективного использования водных ресурсов - минимальная подпитка, использование оборотной воды. Стоимость проекта – более 835 млн тенге ($2,25 млн).

В настоящее время обустроен репродуктивный участок для уже завезенного маточного поголовья, продолжается строительство откормочных площадок и площадок доращивания рыбы. В эксплуатацию новое производство планируется ввести в мае 2019 года. Проектная мощность – более 1,5 тыс. тысяч тонн продукции в год.