РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  19 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Шавкат Мирзиёев оказал материальную помощь пострадавшим в Бухаре
Предыстория: В Узбекистане в результате взрыва в автобусе погибли пять человек

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана выделил материальную помощь семьям погибших и пострадавших в ДТП в Бухарской области. Об этом сообщили источники Kun.uz в областном УВД.

Согласно данным, семьям погибших выделили по 10 млн сумов ($1250), тяжело пострадавшим по 5 млн ($600) и другим по 2 млн ($250).

Похоронные расходы покроют за счет бюджета Вабкентского районного хокимията.

Напомним, что 18 сентября, в 7:45 утра на магистральной дороге «Бухара-Коровулбозор» произошёл взрыв газового баллона автобуса марки «Исузу». В результате на месте происшествия погибли четыре человека, еще один умер в больнице. Всего в автобусе находились 26 человек.

print
  • Россия отправит уран на хранение в Казахстан
  • Таджикистан значительно увеличил экспорт электроэнергии
  • США помогают Узбекистану с развитием парковой зоны в заповеднике Сукок
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×