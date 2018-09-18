Шавкат Мирзиёев оказал материальную помощь пострадавшим в Бухаре

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана выделил материальную помощь семьям погибших и пострадавших в ДТП в Бухарской области. Об этом сообщили источники Kun.uz в областном УВД.

Согласно данным, семьям погибших выделили по 10 млн сумов ($1250), тяжело пострадавшим по 5 млн ($600) и другим по 2 млн ($250).

Похоронные расходы покроют за счет бюджета Вабкентского районного хокимията.

Напомним, что 18 сентября, в 7:45 утра на магистральной дороге «Бухара-Коровулбозор» произошёл взрыв газового баллона автобуса марки «Исузу». В результате на месте происшествия погибли четыре человека, еще один умер в больнице. Всего в автобусе находились 26 человек.