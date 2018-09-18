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  19 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Астане должно быть комфортно жить, - аким

CA-NEWS (KZ) - Аким Астаны Бахыт Султанов проинспектировал деятельность двух районных акиматов столицы.

Как сообщает пресс-служба акимата, в районе Байконыр он посетил «умный» район в микрорайоне Молодежный, где ознакомился с внедренными ноу-хау: в домах установлен «умный» домофон с системой видеонаблюдения, позволяющий просматривать видео происходящего перед подъездом в режиме онлайн с помощью смартфона, дворы оснащены шлагбаумом с системой дозвона в квартиры. Кроме того, инвестором ТОО «Вавиот Азия» на безвозмездной основе предоставлены счетчики водо-, газо- и электроснабжения с радиомодулями. Они отличаются от старых минимальной погрешностью, а также возможностью автоматической передачи данных в снабжающие организации.

Также Б.Султанов ознакомился с концепцией проекта по раздельному сбору мусора ТОО «Astana Clean Time», осмотрел новый дворовой клуб «Байконыр» и площадку уличной гимнастики «Workout».

В завершение объезда района Байконыр аким осмотрел ход реконструкции и строительства Центрального рынка по улице Алаш.

В ходе объезда района Алматы он проинспектировал ход строительства сквера «Алма» в районе дома по ул. Рыскулбекова, а также благоустройство дворовой территории ЖК «Сказочный мир».

Аким дал поручение активизировать работу по благоустройству районов города: «Скверы, подобные тем, что мы сегодня увидели, необходимо создавать в разных точках города. Основной акцент необходимо делать в спальных районах и на окраинах, где проживает большая часть граждан. Для того, чтобы сходить в парк, люди не должны ездить в центр города. Скверы, дворовые клубы, уличные тренажеры должны быть в шаговой доступности, чтобы жителям было удобно. В Астане должно быть комфортно жить в любом районе города».

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