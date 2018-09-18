Генсек ШОС высказался за искоренение терроризма и экстремизма на основе консенсуса «нулевой терпимости»

CA-NEWS (TJ) - В государствах-членах ШОС утвердился консенсус «нулевой терпимости» к любым актам терроризма и экстремизма, им нет и не может быть никаких оправданий. Об этом во вторник заявил генеральный секретарь объединения Рашид Алимов, выступая перед слушателями Центра юридической подготовки и сотрудничества стран ШОС.

«Это - комплексная задача, которая требует последовательных и целенаправленных усилий», - подчеркнул генеральный секретарь.

«Это комплексная задача, которая требует последовательных и целенаправленных усилий, - приводит его слова официальный сайт организации. - В государствах - членах ШОС утвердился консенсус «нулевой терпимости» к любым актам терроризма и экстремизма, им нет и не может быть никаких оправданий. В этой связи главы государств - членов ШОС выступили с инициативой создания единого глобального антитеррористического фронта при центральной координирующей роли ООН, действующего на основе международного права, без политизации и двойных стандартов».

«Эта работа ведется на постоянной основе и из года в год разрабатываются новые элементы слаженной системы противодействия террористическому злу», - подчеркнул Алимов.

В качестве примера -енсекретарь привел принятый в Астане «новаторский документ международного сотрудничества» — Конвенцию ШОС по противодействию экстремизму, которая определила понятийный аппарат и создала правовую основу для совместной работы по борьбе с экстремизмом.

Он также добавил, что «на Циндаоском саммите принята Программа сотрудничества государств-членов ШОС в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом на 2019-2021 гг.».

«Комплексная работа осуществляется на базе Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС», - заявил генсекретарь ШОС.

Особое значение, по словам Р.Алимова, ШОС придает борьбе с преступлениями в киберпространстве, использованием сети Интернет в преступных, террористических целях, а именно распространением террористической̆ идеологии и пропаганды, включая публичное оправдание терроризма с целью подстрекательства к совершению террористических актов.

Важное место по противодействию терроризму отводится профилактики вовлечения в эту преступную деятельность молодых людей. В этом контексте Р.Алимов привлек внимание к инициативе лидеров государств-членов, которые в Циндао выступили за объединение усилий международного сообщества в вопросах противодействия попыткам вовлечения молодежи в деятельность террористических, сепаратистских и экстремистских группировок. В Совместном Обращении к молодежи подчёркнуто намерение наладить комплексную работу в ШОС по просвещению, а также духовному и нравственному воспитанию молодого поколения.

Он также привлек внимание участников встречи к проблеме незаконного оборота наркотиков, который все чаще становится источником доходов террористических группировок. В этой связи Генсек ШОС подчеркнул, что «ШОС объединяет страны с огромным потенциалом и реальными возможностями обезопасить евразийское пространство от наркотической агрессии».

По мнению Генсекретаря, важное прикладное значение также имеет развитие международного антитеррористического сотрудничества, чему ШОС также уделяет пристальное внимание. «Налажено тесное практическое взаимодействие с ОДКБ, Антитеррористическим центром СНГ, специализированными структурами ООН, в частности, Контртеррористическим управлением и Контртеррористическими комитетом СБ ООН, Интерполом и ОБСЕ», - заявил Алимов.

«В целом комплексная работа по противодействию терроризму была и остается ключевым приоритетом деятельности ШОС.