МЧС Узбекистана опубликовало список погибших, все пятеро - молодые женщины

- Узбекистан, происшествия
- 17:35, 18 сентября 2018
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|Предыстория: В Узбекистане в результате взрыва в автобусе погибли пять человек
|Продолжение: Шавкат Мирзиёев оказал материальную помощь пострадавшим в Бухаре
CA-NEWS (UZ) - Как сообщалось ранее на автомагистрали Бухоро-Каравулбазар проходящей через Каганский район Бухарской области сегодня утром произошёл взрыв газового баллона автобуса марки «Исузу».
Министерство чрезвычайных ситуаций опубликовало список граждан пострадавших и погибших. О том, куда направлялся автобус, полный женщинами, ведомство не уточняет.
Данные погибших:
Жумаева Хилола, 1982 г.р.
Эргашева Фотима, 1972 г.р.
Жумаева Нилуфар, 1984 г.р.
Саъдуллаева Робия, 1985 г.р.
Розикова Гулшода, 1970 г.р.
Данные пострадавших:
Вали Кабилов, 1972 г.р. (водитель, в тяжелом состоянии – находится в отделении экстренной медицинской помощи Бухарской области);
Фазила Батирова, 1957 г.р. (пассажир, в тяжелом состоянии – находится в отделении экстренной медицинской помощи Бухарской области);
Хурмат Уринова, 1986 г.р. (пассажир,состояние среднее – находится в отделении экстренной медицинской помощи Бухарской области );
Гулзода Розикова, 1976 г.р. (пассажир,состояние среднее – находится в отделении экстренной медицинской помощи Бухарской области);
Малика Бекмуродова, 1982 г.р. (пассажир,состояние среднее – находится в отделении экстренной медицинской помощи Бухарской области);
Фарида Атоева, 1987 г.р. (пассажир, состояние среднее);
Гуландом Розикова, 1977 г.р. (пассажир, состояние среднее);
Мухтор Саноев, 1968 г.р. (пассажир, состояние среднее);
Гулноз Розикова, 1972 г.р. (пассажир, состояние среднее);
Абера Шохназарова, 1986 г.р. (пассажир, состояние среднее);
Инобат Пулатова, 1972 г.р. (пассажир, состояние среднее);
Ахад Насруллаев, 1982 г.р. (пассажир, состояние среднее);
Зайнаб Тошева, 1970 г.р. (пассажир, состояние среднее);
Гафур Аслонов, 1955 г.р. (пассажир, состояние среднее);
Гулсум Розикова, 1974 г.р. (пассажир,состояние хорошее );
Садокат Журакулова, 1996 г.р. (пассажир,состояние хорошее );
Маржона Жабборова, 1999 г.р. (пассажир,состояние хорошее );
Сарвиноз Журакулова, 1992 г.р. (пассажир,состояние хорошее );
Нигина Жумаева, 1991 г.р. (пассажир,состояние хорошее );
Гуландом Эргашева, 1976 г.р. (пассажир,состояние хорошее );
Вали Эргашев, 1968 г.р. (пассажир,состояние хорошее )
По факту взрыва ведется следствие.