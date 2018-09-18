МЧС Узбекистана опубликовало список погибших, все пятеро - молодые женщины

CA-NEWS (UZ) - Как сообщалось ранее на автомагистрали Бухоро-Каравулбазар проходящей через Каганский район Бухарской области сегодня утром произошёл взрыв газового баллона автобуса марки «Исузу».

Министерство чрезвычайных ситуаций опубликовало список граждан пострадавших и погибших. О том, куда направлялся автобус, полный женщинами, ведомство не уточняет.

Данные погибших:

Жумаева Хилола, 1982 г.р.

Эргашева Фотима, 1972 г.р.

Жумаева Нилуфар, 1984 г.р.

Саъдуллаева Робия, 1985 г.р.

Розикова Гулшода, 1970 г.р.

Данные пострадавших:

Вали Кабилов, 1972 г.р. (водитель, в тяжелом состоянии – находится в отделении экстренной медицинской помощи Бухарской области);

Фазила Батирова, 1957 г.р. (пассажир, в тяжелом состоянии – находится в отделении экстренной медицинской помощи Бухарской области);

Хурмат Уринова, 1986 г.р. (пассажир,состояние среднее – находится в отделении экстренной медицинской помощи Бухарской области );

Гулзода Розикова, 1976 г.р. (пассажир,состояние среднее – находится в отделении экстренной медицинской помощи Бухарской области);

Малика Бекмуродова, 1982 г.р. (пассажир,состояние среднее – находится в отделении экстренной медицинской помощи Бухарской области);

Фарида Атоева, 1987 г.р. (пассажир, состояние среднее);

Гуландом Розикова, 1977 г.р. (пассажир, состояние среднее);

Мухтор Саноев, 1968 г.р. (пассажир, состояние среднее);

Гулноз Розикова, 1972 г.р. (пассажир, состояние среднее);

Абера Шохназарова, 1986 г.р. (пассажир, состояние среднее);

Инобат Пулатова, 1972 г.р. (пассажир, состояние среднее);

Ахад Насруллаев, 1982 г.р. (пассажир, состояние среднее);

Зайнаб Тошева, 1970 г.р. (пассажир, состояние среднее);

Гафур Аслонов, 1955 г.р. (пассажир, состояние среднее);

Гулсум Розикова, 1974 г.р. (пассажир,состояние хорошее );

Садокат Журакулова, 1996 г.р. (пассажир,состояние хорошее );

Маржона Жабборова, 1999 г.р. (пассажир,состояние хорошее );

Сарвиноз Журакулова, 1992 г.р. (пассажир,состояние хорошее );

Нигина Жумаева, 1991 г.р. (пассажир,состояние хорошее );

Гуландом Эргашева, 1976 г.р. (пассажир,состояние хорошее );

Вали Эргашев, 1968 г.р. (пассажир,состояние хорошее )

По факту взрыва ведется следствие.