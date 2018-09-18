В Казахстане ежегодно порядка 50 тыс. человек впервые признаются инвалидами

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане каждый год порядка 50 тыс. человек признаются инвалидами. Об этом 18 сентября в парламенте сообщила министр труда и социальной защиты населения Мадина Абылкасымова.

По ее словам, всего в настоящее время по республике зарегистрировано 670 тыс. инвалидов, из них 61,9% трудоспособного возраста, 25,4% –пенсионного возраста, 12,7% – дети до 18 лет.

Среди взрослого населения наибольший удельный вес занимают болезни системы кровообращения, злокачественные образования, травмы. Среди детского населения лидируют врожденные пороки развития, болезни нервной системы и психические расстройства.

Средний размер пособий для людей с ОВЗ составляет 32418 тенге ($87). В 2018 году на социальное обеспечение и помощь инвалидам выделено 302 млрд тенге ($811,8 млн).