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  19 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Кызылорде до конца года будет сдан в эксплуатацию цементный завод

CA-NEWS (KZ) - В Кызылординской области до конца года будет сдан в эксплуатацию цементный завод.

Как сообщает пресс-служба акимата региона, на строительной площадке работают 662 человека. В настоящее время строительно-монтажные работы завода по выпуску тампонажного цемента выполнены почти на 90%.

Для трудоустройства местного населения компания «Гежуба Шиели Цемент» отправила в Китай на обучение и подготовку для работы на заводе 46 человек - выпускников местного индустриального колледжа. На данный момент завершен отбор еще 80 студентов для второго потока обучения.

В рамках ГЧП к заводу подводятся линия электроснабжения и железнодорожный путь. Также из областного бюжета выделены средства на строительство газопровода к индустриальной зоне.

Проектная мощность завода в Шиели составит 1 млн тонн в год. Под проект отведен земельный участок площадью 50 га, из которых 46 га - непосредственно под завод и 4 га - под строительство социальных объектов для сотрудников. Продукция предприятия будет поставляться в страны Евразийского экономического союза, СНГ и КНР.

Для реализации проекта ТОО «Корпорация DANAKE» и китайская компания «Gezhouba Group Cement Co. Ltd» создали совместное предприятие ТОО «Компания Гежуба Шиели цемент».

После полного запуска на предприятии будет создано 220 рабочих мест.

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