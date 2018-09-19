Назарбаев подписал поправки в соглашение об избежании двойного налогообложения между Казахстаном и Узбекистаном

CA-NEWS (KZ) - Президент Нурсултан Назарбаев подписал закон о ратификации протокола между правительствами Казахстана и Узбекистана о внесении поправок в соглашение об избежании двойного налогообложения доходов и имущества.

Протокол направлен на предотвращение налоговых уклонений путем расширения обмена информацией, помощи в сборе налогов; уточнение положений статьи, определяющей критерии образования постоянного учреждения нерезидентом; изменение ряда терминов и уточнение наименований казахстанских налогов, на которые распространяется соглашение; изменение статей, регулирующих порядок налогообложения дивидендов, процентов, роялти, прироста стоимости имущества, независимых личных услуг и других доходов.

Документ гарантирует относительную стабильность налоговых отношений, предотвращает двойное налогообложение доходов и позволит наладить более тесные экономические связи между двумя государствами.