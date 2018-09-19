В Фергане задержан мужчина, вывозивший из страны 710 литров сырой нефти в пакетах
- Узбекистан, происшествия
- 9:17, 19 сентября 2018
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CA-NEWS (UZ) - Сотрудники управления таможенного комитета по Ферганской области Узбекистана пресекли контрабанду 710 литров сырой нефти, сообщила пресс-служба ГТК РУз.
По данным ведомства, мужчина пытался провезти из Узбекистана в Кыргызстан 710 литров сырой нефти, упакованных в полиэтиленовые пакеты, в автомобиле марки «Кобальт».
Предположительно, сырую нефть должны были использовать для переработки в кустарных условиях.
На данный момент ведется следствие.
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