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  19 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Фергане задержан мужчина, вывозивший из страны 710 литров сырой нефти в пакетах

CA-NEWS (UZ) - Сотрудники управления таможенного комитета по Ферганской области Узбекистана пресекли контрабанду 710 литров сырой нефти, сообщила пресс-служба ГТК РУз.

По данным ведомства, мужчина пытался провезти из Узбекистана в Кыргызстан 710 литров сырой нефти, упакованных в полиэтиленовые пакеты, в автомобиле марки «Кобальт».

Предположительно, сырую нефть должны были использовать для переработки в кустарных условиях.

На данный момент ведется следствие.

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