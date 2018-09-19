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  19 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Монголии познакомился с ходом работы по очистке леса

CA-NEWS (MNG) - Президент Монголии находится с рабочим визитом в сомоне Их-Уул аймака Завхан. В ходе визита он познакомился с ходом работы по очистке леса горы Ар Ганга. В ней приняли участия сотрудники государственных и негосудартсвенных учреждений, а также ученики старших классов, студенты университета по соблюдению юстиции, передает Montsame.

Глава администрации аймака Завхан Д.Батсайхан 2 августа 2018 года издал указ о проведений учении “Правильное стремление – Передовик за родину“. В рамках учения Министерство обороны, Генеральный штаб вооруженных сил, Управлению по охране границы при поддержке аймака Завхан провели обучения среди учащихся 11,12 классов общеобразовательной школы. В ходе обучения среди учащиеся провели уроки по очистке сгоревшего леса, как спасти себя, спорт- рукопашный бой, военное воспитание после чего они приняли участие в работе по очистке леса под руководством профессиональных команд

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