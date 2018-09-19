Узбекистан принимает участие в работе сессии Генеральной конференции МАГАТЭ

CA-NEWS (UZ) - Делегация Узбекистана во главе с президентом Академии наук Бехзодом Юлдашевым участвует в работе ежегодной 62-й сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которая проходит 17-21 сентября 2018 года в Вене.

В первый день пленарного заседания с национальным докладом выступил президент Академии наук Узбекистана Бехзод Юлдашев, сообщило ИА "Жахон".

В ходе выступления узбекская сторона проинформировала участников генеральной конференции о подписании 7 сентября 2018 года в г.Москве межправительственного соглашения между Узбекистаном и Россией о сотрудничестве в строительстве на территории РУз первой атомной электростанции, а также о начале соответствующих работ в этом направлении, подготовке программы развития атомной энергии в мирных целях и кадров для отрасли.

Глава делегации Узбекистана заверил, что будет обеспечена реализация проекта в строгом соответствии с рекомендациями МАГАТЭ и соблюдением международных норм и правил в этой сфере, а также выражена надежда на взаимовыгодное сотрудничество и поддержку со стороны МАГАТЭ в данном направлении.

В соответствии с подписанным межправительственным соглашением предусматривается строительство в Узбекистане первой атомной электростанции из двух блоков поколения «3+» с водо-водяным реактором ВВЭР-1200 совокупной мощностью 2,4 ГВт по российским технологиям. В настоящее время начаты изыскательские работы по выбору площадки размещения АЭС. Реализация проекта будет осуществляться совместно с Госкорпорацией «Росатом» с использованием самых современных технологических решений и строгим соблюдением всех норм безопасности.

Как сообщает Посольство Узбекистана в Австрии, в период участия в работе 62-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ узбекская делегация планирует провести переговоры с руководством МАГАТЭ и представителями других стран и компаний по вопросам сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных целях.