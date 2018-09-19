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  19 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Узбекистана принял посла США в сфере международной религиозной свободы

CA-NEWS (UZ) - Накануне, 18 сентября, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял посла США по особым поручениям в сфере международной религиозной свободы Самуэля Браунбэка, находящегося в стране с рабочим визитом. Об этом сообщила пресс-служба президента РУз.

В ходе беседы подчёркнуто, что Узбекистан придаёт важное значение развитию конструктивного диалога в области «человеческого измерения», в том числе обеспечения религиозной свободы и межконфессионального согласия.

Самуэль Браунбэк, выразив признательность за тёплый приём, дал высокую оценку и отметил поддержку американской стороной осуществляемых в Узбекистане масштабных преобразований.

Особо отмечен прогресс, достигнутый страной в обеспечении религиозной свободы и прав человека.

Была выражена готовность к расширению многопланового узбекско-американского сотрудничества, в том числе в вопросах укрепления интитутов гражданского общества, обеспечения толерантности и межконфессионального согласия в стране.

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