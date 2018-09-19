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  19 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Сбитый в Сирии российский самолёт это трагическая случайность, - Путин

CA-NEWS (CA) - Президент России Владимир Путин сказал, что инцидент в Сирии, где был сбит российский военный самолёт, - трагическая случайность, передает Reuters.

Ил-20 был сбит над Средиземным морем ракетой комплекса ПВО Сирии С-200, когда четыре израильских истребителя F-16 наносили удары по сирийским объектам в Латакии. По мнению российского военного ведомства, израильские летчики преднамеренно подставили самолет под огонь сирийской ПВО, прикрываясь им.

Отвечая на вопрос об инциденте после встречи в Москве с премьером Венгрии Виктором Орбаном, Путин сказал, что Израиль не сбивал российский самолёт, назвав случившееся “цепью трагических случайных обстоятельств”.

“Что касается сравнения с известными событиями, когда турецкий истребитель сбил наш самолет, то это все-таки другая ситуация”, - сказал Путин.

“Тогда турецкий истребитель сознательно сбил наш самолет. Здесь, скорее, это похоже на цепь трагических случайных обстоятельств, потому что израильский самолет не сбивал наш самолет”.

Что касается ответных действий, то, по словам Путина, они будут направлены, прежде всего, на дополнительное обеспечение безопасности российских военнослужащих и объектов в Сирии.

“И это будут такие шаги, которые заметят все”, - сказал Путин.

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