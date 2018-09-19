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  19 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Таджикистан получил гуманитарную помощь на сумму свыше $29 млн

CA-NEWS (TJ) - Гуманитарная помощь, оказанная Таджикистану 54 странами ближнего и дальнего зарубежья, в течение восьми месяцев текущего года, сложилась в сумме более $29 млн, передает Авеста.

По данным агентства по статистике страны, объем поступившей гуманитарной помощи составил около 20 тыс. тонн, в том числе: мука, растительное масло, лекарственные средства и медикаменты и другое.

Среди стран-доноров наибольший удельный весь по стоимости гуманитарной помощи приходится на Россию (18,7%), Китай (13,4%), Францию – (9,3), Индию (8,6%) и другие страны.

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