Сагинтаев представил нового министра финансов Казахстана

CA-NEWS (KZ) - Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев представил коллективу Министерства финансов нового главу Алихана Смаилова, сообщает его пресс-служба.

«Вы его все знаете, был заместителем министра финансов, занимал различные государственные должности, в том числе был помощником президента по экономической части. Хорошо знает сферу финансов. Алихан Смаилов является опытным специалистом и руководителем. Уверен, что на новой должности он оправдает оказанное доверие главы государства», - сказал премьер в ходе представления.

Б.Сагинтаев отметил, что перед Министерством финансов стоит большая задача по вопросу бюджета. Работу по его исполнению нужно выполнить качественно и своевременно. Вместе с тем, он поручил уделить особое внимание работе по налоговой части.

Премьер также поблагодарил экс-министра Бахыта Султанова, назначенного акимом Астаны, за совместную плодотворную работу и пожелал успехов на новом месте.