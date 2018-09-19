Лидеры КНДР и Южной Кореи договорились вывести военных из демилитаризованной зоны и провести совестную Олимпиаду в 2032 году

CA-NEWS (CA) - В Пхеньяне на второй день саммита лидеры КНДР Ким Чен Ын и Южной Кореи Мун Чжэ Ин подписали совместное заявление, сообщает агентство Yonhap. Церемония подписания транслировалась в прямом эфире.

«Обе стороны договорились полностью вывести наблюдательные пункты Юга и Севера на расстоянии ближе 1 километра в качестве экспериментальных мер для полного вывода из демилитаризованной зоны наблюдательных постов», - говорится в документе, подписанном министрами обороны двух стран в присутствии Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына.

Соглашение также предусматривает прекращение с 1 ноября крупномасштабных артиллерийских учений и военных полетов вблизи демилитаризованной зоны.

Обе стороны «договорились о пути к денуклеаризации», - сказал Мун Чжэ Ин на пресс-конференции. Ким Чен Ын также согласился закрыть одну из основных ракетных комплексов Северной Кореи, сообщает BBC.

Помимо этого, Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин договорились уже в 2018 году начать работы по соединению железнодорожных и автомобильных дорог, которые сейчас разделяет буферная зона.

Пхеньян и Сеул также решили направить совместную заявку для проведения Олимпиады 2032 года и направить единую команду на Игры.



Помимо этого, лидеру двух стран планируют разрешить встречи для семей, разделенных корейской войной, и сотрудничать в области здравоохранения.

Первые официальные переговоры прошли вскоре после прибытия президента Южной Кореи. Затем он присутствовал на званном ужине, который устроил Ким Чен Ын. Визит Мун Чжэ Ина продлится три дня.

Ранее лидеры Северной и Южной Кореи встречались 27 апреля и 26 мая в приграничной демилитаризованной зоне.

Галерея: Лидеры КНДР и Южной Кореи подписали соглашение на второй день в Пхеньяне