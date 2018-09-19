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  19 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Астана выиграла право провести Глобальный саммит по городскому туризму

CA-NEWS (KZ) - Астана выиграла право провести Глобальный саммит по городскому туризму.

Как сообщает пресс-служба акимата города, о победе столицы Казахстана в проведении следующего, VIII саммита по городскому туризму в 2019 году стало известно в ходе VII Глобального саммита по городскому туризму ЮНВТО в столице Южной Кореи Сеуле. В нем приняли участие более тысячи участников из 57 стран.

Отмечается, что ранее форум проходил в крупных городах с уровнем развития туризма, превышающим общемировые показатели: Стамбул, Москва, Барселона, Марракеш, Люксор, Куала-Лумпур, Сеул.

Проведение мероприятия подобного масштаба и уровня является первым в истории независимого Казахстана в сфере туризма. Глобальный саммит по городскому туризму проходит один раз в год в городе, выбранном в соответствии с требованиями Всемирной туристской организации (ЮНВТО) – основного инициатора и организатора саммитов по всему миру. ЮНВТО является самой авторитетной организацией в сфере развития туризма с 1975 года. Расходы по организации и проведению инициатор саммита несет самостоятельно, за исключением минимальных затрат принимающего города.

Проведение саммита в Астане в следующем году позволит представить туристический потенциал столицы, считает акимат.

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