В Улан-Баторе проходит визит делегации конгресса США

CA-NEWS (MNG) - Министр иностранных дел Монголии Дамдины Цогтбаатар принял американскую делегацию во главе с председателем подкомитета по вопросам стран Азиатско-Тихоокеанского региона постоянного комитета по иностранным делам палаты представителей Конгресса США Т.Ёохо, сообщает Монголия Сейчас.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам расширения монголо-американских отношений и сотрудничества, в особенности, обогащения экономическим содержанием.

Затем делегацию принял председатель парламента (ВГХ) Монголии М.Энхболд.

“США является важным третьим соседом и близким партнёром Монголии. В рамках задач по доведению двусторонних партнёрских отношений до стратегического уровня продолжаются работы по повышению уровня отношений, и монгольская сторона поставила цель довести до уровня “Расширенного комплексного партнёрства”, — отметил Председатель ВГХ.

Далее спикер парламента выразил благодарность США за поддержку в укреплении и диверсификации монгольской экономики и удовлетворение по поводу заключения правительствами двух стран второго компакт договора Фонда Вызова Тысячелетия. М.Энхболд также выразил благодарность уважаемому члену Т.Ёохо за работу в направлении поддержки рукоделия и сферы изготовления шерстяных, текстильных и вязаных изделий, создания рабочих мест для многих тысяч женщин и внесение соответствующего законопроекта в Конгресс.

В свою очередь Т.Ёохо выразил уверенность в утверждении внесённого 10 конгрессменами 26 июля текущего года в Конгресс США законопроекта “Mongolia Third Neighbor Trade Act” о бестарифном импорте монгольских кашемировых, текстильных и вязаных изделий.

Участники встречи обменялись мнениями по вопросам дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в сельскохозяйственной и энергетической отраслях.

В тот же день делегацию принял и президент Монголии Х.Баттулга. Участники встречи обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в экономической и оборонной областях и законопроект о торговле с третьим соседом, рассматриваемый Конгрессом США. Глава монгольского государства подробно изложил суть необходимости утверждения данного законопроекта для Монголии и подчеркнул, что его вступление в силу позволит создать рабочие места для 30-40 тысяч монгольских женщин.

Стороны обменялись мнениями по возможностям укрепления развивающейся в Монголии демократии и диверсификации экономики страны, а также результативному двустороннему сотрудничеству в оборонной сфере.